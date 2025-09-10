İBB Sen Oku Diye başvurusu başladı! Sen Oku Diye eğitim desteği ne kadar, şartlar neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ''Sen Oku Diye'' eğitim desteği projesine başvurular başladı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla başvurular senokudiye.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Projeyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak hedefleniyor. İstanbul'da yaşayan ve bir kurumda eğitim gören; şehit çocukları, ilköğretim veya lise öğrencisi yetim ve öksüz çocuklar, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler destekten faydalanabiliyor. İşte, Sen Oku Diye başvuru tarihleri...

Başvurusu kabul edilecek adaylar; ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci olanlar ile 5-40 yaş arasında rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görenlerdir. Sen Oku Diye yardımı yılda bir kez olmak üzere 3 bin TL yapılıyor.

SEN OKU DİYE BAŞVURU TARİHLERİ

Sen Oku Diye eğitim yardımı için başvurular 10 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında senokudiye.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor. Destek ödemesi yılda 1 kez ve 3 bin TL olarak yapılıyor.

Başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi ve İstanbul'da bir kurumda eğitim görüyor olması,

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması,

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması,

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi,

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması,

Başvurusu yapılacak öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci kaydı olanlar ile 5-40 yaş arası rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel veya bedensel engelliler başvurabilirler.

SONUÇLAR SMS İLE BİLDİRİLECEK

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sonuçlar SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar başvuruların bitimi ardından ekim ayı içinde açıklanıyor olacak.

