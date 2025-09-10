İBB Sen Oku Diye başvurusu başladı! Sen Oku Diye eğitim desteği ne kadar, şartlar neler?

İBB Sen Oku Diye destek ödemeleri için başvuru süreci başladı. Başvurusu kabul edilecek adaylar; ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci olanlar ile 5-40 yaş arasında rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görenlerdir. Sen Oku Diye yardımı yılda bir kez olmak üzere 3 bin TL yapılıyor. Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu ne zaman bitiyor?