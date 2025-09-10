İBB Sen Oku Diye başvurusu başladı! Sen Oku Diye eğitim desteği ne kadar, şartlar neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ''Sen Oku Diye'' eğitim desteği projesine başvurular başladı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla başvurular senokudiye.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Projeyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak hedefleniyor. İstanbul'da yaşayan ve bir kurumda eğitim gören; şehit çocukları, ilköğretim veya lise öğrencisi yetim ve öksüz çocuklar, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler destekten faydalanabiliyor. İşte, Sen Oku Diye başvuru tarihleri...
İBB Sen Oku Diye destek ödemeleri için başvuru süreci başladı. Başvurusu kabul edilecek adaylar; ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci olanlar ile 5-40 yaş arasında rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görenlerdir. Sen Oku Diye yardımı yılda bir kez olmak üzere 3 bin TL yapılıyor. Sen Oku Diye eğitim desteği başvurusu ne zaman bitiyor?