İBB üniversite burs sonuçları 2025-2026 sorgulama: İBB burs ödemeleri ne zaman yatacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere verilecek eğitim desteği başvuruları 23 Eylül-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Burs başvuru sonuçlarının devlet bursu olarak da bilinen KYK burs sonuçları erişime açıldıktan sonra duyurulacak. İBB burs sonuçlarının en geç Kasım ayına kadar paylaşılması bekleniyor.



Burs sonuçları erişime açıldıktan sonra ödeme takvimi belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktaırlmıştı. Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.