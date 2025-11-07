İBB üniversite burs sonuçları 2025-2026 sorgulama ibb.gov.tr | İBB burs ödemeleri ne zaman?

KYK burs sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik burs desteği sağlanacak. Ödemelerin iki taksit şeklinde öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanabilecek. Açık öğretim öğrencileri ve yurtdışında öğrenim görenler burslardan faydalanamayacak. Peki İBB burs sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, İBB burs sonuçları sorgulama ekranı…