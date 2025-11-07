İBB üniversite burs sonuçları 2025-2026 sorgulama ibb.gov.tr | İBB burs ödemeleri ne zaman?
07.11.2025 11:36
NTV - Haber Merkezi
KYK burs sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik burs desteği sağlanacak. Ödemelerin iki taksit şeklinde öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanabilecek. Açık öğretim öğrencileri ve yurtdışında öğrenim görenler burslardan faydalanamayacak. Peki İBB burs sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, İBB burs sonuçları sorgulama ekranı…
Ulaşım, eğitim, konaklama gibi masraflarını karşılayabilmek için binlerce üniversite öğrencisi burs başvurusu yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursları yoğun ilgi görürken adaylar sonuçları beklemeye başladı.
Üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilerin yanı sıra eğitimlerine ara sınıfta devam eden adaylarda burs başvurularını yaptı. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların burs müracaatları geçersiz olacak. İBB burs ödemeleri öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesaplarına yatırılacak. Peki İBB burs sonuçları 2025-2026 ne zaman açıklanacak? İşte, burs sonuçları için kritik tarih…
İBB BURS SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyes burs başvurularını 17 Ekim’e kadar aldı. Başvuruların sona ermesinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçlara odaklandı.
İBB burs sonuçları için herhangi bir takvim duyurmadı. Geçtiğimiz yıllarda başvurular sona erdikten yaklaşık 1 ay içerisinde sonuçlar erişime açılmıştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında burs sonuçlarının en geç Ocak ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
İBB BURS SONUCU NASIL SORGULANIR?
“İBB burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar “Genç Üniversiteli” resmi web adresinden İstanbul Senin uygulaması üzerinden ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.
ÖDEMELER İKİ TAKSİT ŞEKLİNDE YAPILACAK
2025-2026 eğitim öğretim yılında burs ücreti 20 bin lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda burs ödemeleri ikişer taksit şeklinde ödendi. Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 10 bin lira olarak iki taksit halinde yatırılması bekleniyor.