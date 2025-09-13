İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı: Yurt.ibb.İstanbul sonuç sorgulama

İBB YURT BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme kriterleri kapsamında başvurular sistem üzerinden en yüksekten en düşüğe doğru otomatik olarak puanlanır.



Yurt Başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından öğrencilerin beyanları ve yükledikleri evraklar incelenir.



Beyanları tam, evrakları eksiksiz olan başvurular, barınmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi için İBB Yurt Komisyonu’na havale edilir. Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından asil ve yedek öğrencilerin listesi belirlenir. Asil listenin dışında kalan öğrencilerden yedek listeyi oluşturulur.