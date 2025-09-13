İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı: Yurt.ibb.İstanbul sonuç sorgulama

İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı. İBB Gençlik ve Spor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı. Başarı dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle." ifadelerine yer verildi.

İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı: Yurt.ibb.İstanbul sonuç sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru sonuçlarını duyurdu.

Sonuçlar, yurt.ibb.istanbul adresinden öğrenilebilecek.

İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı: Yurt.ibb.İstanbul sonuç sorgulama

İBB Gençlik ve Spor'un resmi sosyal medya hesaplarından sonuç açıklaması geldi.

İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı: Yurt.ibb.İstanbul sonuç sorgulama

ÖN KAYIT TAKVİMİ

Asil listedeki öğrenciler için online ön kayıt tarihleri: 12-14 Eylül

Ön kayıtlarını tamamlayan asil listedeki öğrencilerin kesin kayıt tarihleri: 15-19 Eylül

İBB, açıklamasında tüm öğrencilere başarı dolu bir eğitim-öğretim yılı diledi.

İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı: Yurt.ibb.İstanbul sonuç sorgulama

İBB YURT BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme kriterleri kapsamında başvurular sistem üzerinden en yüksekten en düşüğe doğru otomatik olarak puanlanır.

Yurt Başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından öğrencilerin beyanları ve yükledikleri evraklar incelenir.

Beyanları tam, evrakları eksiksiz olan başvurular, barınmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi için İBB Yurt Komisyonu’na havale edilir. Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından asil ve yedek öğrencilerin listesi belirlenir. Asil listenin dışında kalan öğrencilerden yedek listeyi oluşturulur.

