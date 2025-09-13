İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı: Yurt.ibb.İstanbul sonuç sorgulama
İBB Yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı. İBB Gençlik ve Spor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı. Başarı dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru sonuçlarını duyurdu.
Sonuçlar, yurt.ibb.istanbul adresinden öğrenilebilecek.