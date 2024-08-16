İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

KİMLER İBB YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

1. T.C. vatandaşı olmak,



2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.



3. Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,



4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.



5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.



6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.



7. Kamu personeli olmaması.



8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığınız veya bulaşıcı hastalığınız bulunuyor mu ?



9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.