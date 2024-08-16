İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 yurt başvuruları başladı. 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından, İBB yurt başvurularının nasıl yapılacağı gündeme geldi. İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim alma hakkı elde eden öğrenciler, İBB'nin yurt hizmetinden yararlanmak için başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2024-2025 İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

2024 İBB yurt başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruların başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. İBB yurtlarında kimlerin kalabileceğini merak eden öğrenciler, İBB yurt başvuru sayfasından, başvuru şartlarını sorguluyor. Peki, 2024-2025 İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

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İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 akademik döneminde yurt başvuruları için süreci başlattı.

İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

KİMLER İBB YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

3. Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,

4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

7. Kamu personeli olmaması.

8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığınız veya bulaşıcı hastalığınız bulunuyor mu ?

9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

ADIM 1: İSTANBUL SENİN ÜYELİĞİ

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 5

ADIM 2: SİSTEME GİRİŞ

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 6

ADIM 3: MUTLAKA OKU!

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 7

ADIM 4: KENDİNİ TANIT!

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 8

ADIM 5: TÜM BİLGİLERİ EKSİKSİZ GİR!

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 9

ADIM 6: KONTROL ET!

İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 10

ADIM 7: BAŞVURUNUZ TAMAMLANDI

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