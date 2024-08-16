İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 yurt başvuruları başladı. 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından, İBB yurt başvurularının nasıl yapılacağı gündeme geldi. İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim alma hakkı elde eden öğrenciler, İBB'nin yurt hizmetinden yararlanmak için başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2024-2025 İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2024 İBB yurt başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruların başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. İBB yurtlarında kimlerin kalabileceğini merak eden öğrenciler, İBB yurt başvuru sayfasından, başvuru şartlarını sorguluyor. Peki, 2024-2025 İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?