İBB yurt başvuru sonuç tarihine yönelik açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025–2026 dönemi yurt başvurularında süreyi 1 Eylül’e kadar uzattı. Başvuru işlemlerinin ayrıntılarını paylaşan Belediye, İBB yurt başvuru sonuçları için de tarih verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen gençlere barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtları için 2025 – 2026 akademik dönemi başvuruları için verilen süre doluyor. İBB yurt başvuruları 25 Ağustos 2025 tarihinde başlamış, yoğun talep üzerine başvuru süresi 1 Eylül 2025 gününe uzatılmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından sonuç tarihi gündeme geldi.

SONUÇLAR WEB SİTESİNDE DUYURULACAK

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Asil ve yedek listede yer alan adaylar için online kayıt süreçleri ve kesin kayıt detayları ardından duyurulacak.

YURT SAYISI VE ÖĞRENCİ KONTENJANI ARTIYOR

2021’de 3 noktada, 622 yatak kapasitesiyle açılan İBB Yurtları, geçtiğimiz yıl 14 yurtta 5 bin 819 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Şehir dışından gelerek İstanbul’daki yükseköğrenim kurumlarına yerleşme hakkı kazanan gençlere temiz, konforlu ve güvenli barınma imkanı sunan İBB Yurtlarının sayısı ve kapasitesi bu dönemde de artacak. 20 Ağustos’ta Kadıköy’de açılışı yapılan Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve eylül ayında açılacak olan Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte İBB’nin yurt sayısı 16’ya, yatak kapasitesi ise 6 bin 232’ye yükselecek.


11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek olan İBB Yurtları’nın 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Kız yurtlarının yatak kapasitesi 3 bin 702, erkek yurtlarının yatak kapasitesi ise 2 bin 530 olacak. Engelli öğrenciler için belirlenmiş olan toplam yatak kapasitesi ise yeni akademik yılda 46 olacak.

YENİ AKADEMİK YILDA HİZMET VERECEK İBB YURTLARI

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şunlar olacak:

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

