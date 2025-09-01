İBB yurt başvuru sonuç tarihine yönelik açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025–2026 dönemi yurt başvurularında süreyi 1 Eylül’e kadar uzattı. Başvuru işlemlerinin ayrıntılarını paylaşan Belediye, İBB yurt başvuru sonuçları için de tarih verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen gençlere barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtları için 2025 – 2026 akademik dönemi başvuruları için verilen süre doluyor. İBB yurt başvuruları 25 Ağustos 2025 tarihinde başlamış, yoğun talep üzerine başvuru süresi 1 Eylül 2025 gününe uzatılmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından sonuç tarihi gündeme geldi.