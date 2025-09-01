İBB yurt başvuru sonuç tarihine yönelik açıklama

SONUÇLAR WEB SİTESİNDE DUYURULACAK

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Asil ve yedek listede yer alan adaylar için online kayıt süreçleri ve kesin kayıt detayları ardından duyurulacak.