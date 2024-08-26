İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları için tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru süreci sona erdi. Başvuruların sona ermesi ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları için tarih verildi - 1

Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen gençlere barınma imkanı sunan İBB Yurtları için yeni dönem başvuruları sona erdi. İBB, 2024 – 2025 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. İBB’nin yurtlarına başvurular 16 – 19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden alınmıştı.

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İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları için tarih verildi - 2

YURT ÜCRETİNE KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları için tarih verildi - 3

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları için tarih verildi - 4

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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