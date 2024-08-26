İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları için tarih verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru süreci sona erdi. Başvuruların sona ermesi ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen gençlere barınma imkanı sunan İBB Yurtları için yeni dönem başvuruları sona erdi. İBB, 2024 – 2025 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. İBB’nin yurtlarına başvurular 16 – 19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden alınmıştı.