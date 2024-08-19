İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonucu için tarih verdi
Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen gençlere barınma imkanı sunan İBB Yurtları için yeni dönem başvuru süreci devam ediyor. İBB, 2024 – 2025 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB’nin yurtlarına başvurular 16 – 19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden alınacak. Başvuru sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala gözler sonuç tarihine çevrildi. İBB yurt başvuru sonucu için tarih verdi. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?