İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonucu için tarih verdi

Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen gençlere barınma imkanı sunan İBB Yurtları için yeni dönem başvuru süreci devam ediyor. İBB, 2024 – 2025 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonucu için tarih verdi - 1

İBB’nin yurtlarına başvurular 16 – 19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden alınacak. Başvuru sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala gözler sonuç tarihine çevrildi.  İBB yurt başvuru sonucu için tarih verdi. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonucu için tarih verdi - 2

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonucu için tarih verdi - 3

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonucu için tarih verdi - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

İBB Yurtlarına başvurularda öğrencinin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması şartları aranacak.

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