İBB yurt başvuru süreci tamamlandı gözler sonuçlara çevrildi: İBB'den yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB Yurtlarında bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 850 TL olacak.