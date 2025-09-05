İBB yurt başvuru süreci tamamlandı gözler sonuçlara çevrildi: İBB'den yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği başvuruların ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci 1 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Başvuru süreci ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025–2026 akademik yılı yurt başvurularına dair değerlendirme süreci başladı.