İBB yurt başvuru süreci tamamlandı gözler sonuçlara çevrildi: İBB'den yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği başvuruların ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci 1 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Başvuru süreci ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025–2026 akademik yılı yurt başvurularına dair değerlendirme süreci başladı.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan resmi açıklamaya göre, sonuçlar Eylül ayının ilk haftası içerisinde İstanbul Senin mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden ilan edilecek. Üniversite öğrencileri başvuru sonuçlarına İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.
İBB Yurtlarında bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 850 TL olacak.

