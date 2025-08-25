İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları için kritik gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kız ve erkek yükseköğrenim öğrencileri için yurt uygulamasını devreye soktu. İstanbul'da eğitim hakkı kazanan gençler, İstanbul Senin ve yurt.ibb.istanbul adresleri üzerinden yurt başvurularını yapabiliyor. İBB yurt başvuruları YKS yerleştirme sonuçları ardından alınmaya başlıyor. 30 yaşını doldurmamış ve ailesi İstanbul dışında olan adaylar 2025 İBB yurt başvurusunda bulunabilecek. Gözler İBB duyurularında.

İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları için kritik gün - 1

İBB yurt ve burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla gündemde. 2025-2026 yılı için İstanbul'da bir yükseköğrenim kurumunu kazanmış olan gençler İBB yurtları başvuru ekranını bekliyor. YKS tercih sonuçlarıyla beraber öğrenciler yeni eğitim kurumlarını öğrendi. Okullara yakın yurtlarda konaklayabilmek adına yurt başvuru aşamasına geçilecek. İşte, İBB yurt başvuru detayları...

EĞİTİM HABERLERİ

İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları için kritik gün - 2

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İBB yurt başvuruları tercih sonuçları ardından başlıyor. 2025-2026 eğitim yılı için henüz başvuru ekranı aktifleşmedi. Fakat geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış ve yurt başvuruları da 16 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu tarihler dikkate alındığında İBB yurt başvuruları 26-29 Ağustos haftasında başlayabilir.

Yurt başvuruları yurt.ibb.istanbul adresinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. Sonuçlar yine yurt.ibb.istanbul'dan ilan ediliyor.

Yurtlar, üniversitelerin akademik takvimi göz önünde bulundurularak açılıyor.

İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları için kritik gün - 3

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması.
Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması.
Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.
Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.
Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
Kamu personeli olmaması.
Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları için kritik gün - 4

İBB YURT ÜCRETLERİ 2025

Belediyenin yurtlarında sabah ve akşam yemekleri dahil güncel ücret tutarı 2850 TL'dir.

DAHA FAZLA GÖSTER