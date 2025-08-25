İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları için kritik gün

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması.

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması.

Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

Kamu personeli olmaması.

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.