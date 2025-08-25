İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026: İBB yükseköğrenim yurt başvuruları için kritik gün
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kız ve erkek yükseköğrenim öğrencileri için yurt uygulamasını devreye soktu. İstanbul'da eğitim hakkı kazanan gençler, İstanbul Senin ve yurt.ibb.istanbul adresleri üzerinden yurt başvurularını yapabiliyor. İBB yurt başvuruları YKS yerleştirme sonuçları ardından alınmaya başlıyor. 30 yaşını doldurmamış ve ailesi İstanbul dışında olan adaylar 2025 İBB yurt başvurusunda bulunabilecek. Gözler İBB duyurularında.
İBB yurt ve burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla gündemde. 2025-2026 yılı için İstanbul'da bir yükseköğrenim kurumunu kazanmış olan gençler İBB yurtları başvuru ekranını bekliyor. YKS tercih sonuçlarıyla beraber öğrenciler yeni eğitim kurumlarını öğrendi. Okullara yakın yurtlarda konaklayabilmek adına yurt başvuru aşamasına geçilecek. İşte, İBB yurt başvuru detayları...