İBB yurt sonucu sorgulama ekranı: 2025-2026 İBB yükseköğrenim yurt sonuçları ne zaman açıklanır?

İBB YURT KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. kimlik fotokopisi,



2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),



Öğrenci Belgesi,



YKS yerleştirme belgesi,



Transkript,



Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına alınmış),



Anne veya Baba adına alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba gösteren),



Adli sicil/arşiv kaydı,



Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet),



Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa),



Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Varsa),



Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa),



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge (Beyan varsa),



Milli Sporcu Belgesi (Beyan varsa),



Engelli raporu (Beyan varsa),



Şehit Yakını veya Gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (Beyan varsa)



Veli gelir durum belgesi ( E-Devlet üzerinden Anne ve Babaya ait gelir belgeleri - Son 6 aya ait )