İBB yurt sonucu sorgulama ekranı: 2025-2026 İBB yükseköğrenim yurt sonuçları ne zaman açıklanır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtları için başvuru süreci uzatılmış ve 1 Eylül'de tamamlanmıştı. 2025-2026 eğitim yılında İBB yurtları 13 Eylül itibarıyla kapılarını öğrencilere açıyor. Asil ve yedek adaylar, kesin kayıt tarihleri ve istenen belgeler yurt.ibb.istanbul ekranından duyuruluyor. Başvuruda bulunan öğrenciler İBB yurt sonuç açıklamasını bekliyor.
İBB yurt başvuruları 25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. İstanbul'da üniversite eğitimi gören ve ailesi farklı ilde bulunan öğrenciler İBB yurt imkanından faydalanabiliyor. Başvuru sonuçları İstanbul Senin ve yurt.ibb.istanbul üzerinden duyurulacak. Kesin kayıt aşamasında ise öğrencilerden bazı belgeler talep ediliyor. İşte, İBB kayıt süreci...