İBB yurt sonucu sorgulama ekranı: 2025-2026 İBB yükseköğrenim yurt sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtları için başvuru süreci uzatılmış ve 1 Eylül'de tamamlanmıştı. 2025-2026 eğitim yılında İBB yurtları 13 Eylül itibarıyla kapılarını öğrencilere açıyor. Asil ve yedek adaylar, kesin kayıt tarihleri ve istenen belgeler yurt.ibb.istanbul ekranından duyuruluyor. Başvuruda bulunan öğrenciler İBB yurt sonuç açıklamasını bekliyor.

İBB yurt başvuruları 25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. İstanbul'da üniversite eğitimi gören ve ailesi farklı ilde bulunan öğrenciler İBB yurt imkanından faydalanabiliyor. Başvuru sonuçları İstanbul Senin ve yurt.ibb.istanbul üzerinden duyurulacak. Kesin kayıt aşamasında ise öğrencilerden bazı belgeler talep ediliyor. İşte, İBB kayıt süreci...

İBB YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB yurt başvuruları 25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alındı. Sonuçlar ise 8-12 Eylül haftası içinde açıklanıyor olacak. Geçtiğimiz yıl da başvurular 16-19 Ağustos tarihlerinde alınmış ve sonuçlar da 28 Ağustos günü erişime açılmıştı.

İBB YURT KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. kimlik fotokopisi,

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

Öğrenci Belgesi,

YKS yerleştirme belgesi,

Transkript,

Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına alınmış),

Anne veya Baba adına alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba gösteren),

Adli sicil/arşiv kaydı,

Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet),

Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa),

Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Varsa),

Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa),

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge (Beyan varsa),

Milli Sporcu Belgesi (Beyan varsa),

Engelli raporu (Beyan varsa),

Şehit Yakını veya Gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (Beyan varsa)

Veli gelir durum belgesi ( E-Devlet üzerinden Anne ve Babaya ait gelir belgeleri - Son 6 aya ait )

İBB yurtlarının ücretleri, sabah kahvaltı ve akşam yemeği de dahil olmak üzere 2850 TL'dir. Yurtlara hafta içi giriş çıkışlar saat 06:00 ile 00:00, hafta sonu ise 06:00-01:00 arasında oluyor.

