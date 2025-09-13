İBB yurtları kayıt takvimi belli oldu: İBB yurt kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için öğrenci yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt takvimi ve gerekli belgeler de netleşti.

İBB yurtları kayıt takvimi belli oldu: İBB yurt kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçların açıklanmasıyla birlikte, yurt hakkı kazanan adayların kayıt sürecine ilişkin detaylar da netleşmiş oldu. İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen sonuçlarla birlikte, öğrencilerin kayıt takvimine uygun hareket etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları gerektiği vurgulandı. Böylece İstanbul’da üniversite hayatına başlayacak ya da öğrenimine devam eden öğrenciler için barınma sürecinin önemli adımlarından biri daha tamamlanmış oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB yurtları kayıt takvimi belli oldu: İBB yurt kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? - 2

İBB YURT KAYIT TARİHLERİ

Yapılan açıklamada sürece ilişkin şu bilgiler verildi: "Asil listedeki öğrencilerin online ön kayıt tarihleri: 12-14 Eylül

Ön kayıtlarını tamamlayan asil listedeki öğrencilerin kesin kayıt tarihleri: 15-19 Eylül"

İBB yurtları kayıt takvimi belli oldu: İBB yurt kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? - 3

İBB KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt süreci online olarak başlıyor. Öğrenciler, yurt.ibb.istanbul üzerinden giriş yaparak ön kayıt işlemlerini tamamlayacak. Daha sonra belirtilen tarihler arasında kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim edecek.

İBB yurtları kayıt takvimi belli oldu: İBB yurt kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? - 4

KAYIT ESNASINDA GEREKLİ BELGELER

T.C. kimlik fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

Öğrenci Belgesi

YKS yerleştirme belgesi

Transkript

Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına alınmış)

Anne veya Baba adına alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba gösteren)

Adli sicil/arşiv kaydı

Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet)

Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa)

Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Varsa)

Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge (Beyan varsa)

Milli Sporcu Belgesi (Beyan varsa)

Engelli raporu (Beyan varsa)

Şehit Yakını veya Gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (Beyan varsa)

Veli gelir durum belgesi ( E-Devlet üzerinden Anne ve Babaya ait gelir belgeleri - Son 6 aya ait )

DAHA FAZLA GÖSTER