İBB yurtları kayıt takvimi belli oldu: İBB yurt kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçların açıklanmasıyla birlikte, yurt hakkı kazanan adayların kayıt sürecine ilişkin detaylar da netleşmiş oldu. İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen sonuçlarla birlikte, öğrencilerin kayıt takvimine uygun hareket etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları gerektiği vurgulandı. Böylece İstanbul’da üniversite hayatına başlayacak ya da öğrenimine devam eden öğrenciler için barınma sürecinin önemli adımlarından biri daha tamamlanmış oldu.