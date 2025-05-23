İdari izinde ek ders ödenir mi? Öğretmenlere idari izinde ek ders parası yatar mı?

Ek ders parası, aylık karşılığı verilen ders programının haricindeki dersler için ödenir. Öğretmenlere ek ders ödemeleri resmi tatiller ve idari izin sürecinde gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ek ders veren öğretmenlere idari tatilde ek ders parası yatar mı?

İdari izinde ek ders ödenir mi? Öğretmenlere idari izinde ek ders parası yatar mı? - 1

Öğretmenlere normal ders programının dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti ödeniyor. Ek dersler için güncel tutar ise saat başı 141,76 TL'dir. Ek ders parasının hangi durumlarda ödendiğine dair detaylar ise MEB tarafından belirleniyor. İşte, ek ders parasına dair detaylar...

EĞİTİM HABERLERİ

İdari izinde ek ders ödenir mi? Öğretmenlere idari izinde ek ders parası yatar mı? - 2

İDARİ İZİNDE EK DERS ÖDENİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan bilgiye göre, öğretmenlere idari izinde de ek ders ödemesi yapılır.

İdari izinde ek ders ödenir mi? Öğretmenlere idari izinde ek ders parası yatar mı? - 3

Konu hakkındaki madde şöyle: ''Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.''

DAHA FAZLA GÖSTER