İdari izinde ek ders ödenir mi? Öğretmenlere idari izinde ek ders parası yatar mı?
Ek ders parası, aylık karşılığı verilen ders programının haricindeki dersler için ödenir. Öğretmenlere ek ders ödemeleri resmi tatiller ve idari izin sürecinde gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ek ders veren öğretmenlere idari tatilde ek ders parası yatar mı?
Öğretmenlere normal ders programının dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti ödeniyor. Ek dersler için güncel tutar ise saat başı 141,76 TL'dir. Ek ders parasının hangi durumlarda ödendiğine dair detaylar ise MEB tarafından belirleniyor. İşte, ek ders parasına dair detaylar...