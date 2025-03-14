İkinci ara tatil 9 gün mü, ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi
Okullarda ilk ara tatil, Kasım ayında yapılırken gözler ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında eğitim kurumlarına bildirmişti. Mart ayının iki haftası geride kalırken öğrenciler, eğitimciler ve aileler ise tatil planı yapmaya başladı. Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin benzer tarihlere denk gelecek. Tatil sebebiyle okullarda eğitim faaliyetleri, 28 Mart cuma günü araya gidecek. Peki ikinci ara tatil ne zaman, 9 gün mü sürecek? İşte, MEB ara tatil takvimi…
Bu eğitim yılında okullar, 9 Eylül’de açılırken ilk ara tatil ve yarıyıl tatili geride kaldı. Yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak. Özellikle üniversite sınavı, liselere geçiş sistemi sınavı ve bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, ara tatil ile birlikte kısa da olsa nefes almış olacak. 1 Mart’ta başlayan Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek ve ardından bayram tatili başlayacak. Bayram tatili ve ikinci ara tatil aynı günlere denk gelecek. Peki Okullar ara tatil sebebiyle ne zaman kapanacak? İşte, 9 gün sürecek tatilin detaylar…