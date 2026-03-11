İkinci ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB ara tatil tarihleri
11.03.2026 11:02
Tuğba Öztürk
İkinci ara tatil tarihi, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yılın ikinci ara tatilinin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 çalışma takvimine göre, ikinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı sürmeye devam ederken milyonlarca öğrenci heyecan ikinci ara tatilin başlamasını bekliyor. Yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan çalışma takvimini sorguluyor. Bu yıl ikinci ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı haftaya denk gelecek. İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullardaki ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?
Okullarda bu yıl ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart'ta sona erecek.
Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart arefe günü olmak üzere 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Toplam bayram tatili 3,5 gün olacak.
Böylelikle ikinci ara tatilin sona ereceği gün bayramın birinci günü olacak.