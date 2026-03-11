İkinci ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB ara tatil tarihleri

İkinci ara tatil tarihi, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yılın ikinci ara tatilinin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 çalışma takvimine göre, ikinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?