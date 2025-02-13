İkinci ara tatil ne zaman? 2025 ikinci ara tatil tarihleri

Yılın ikinci ara tatil tarihleri için araştırmalar başladı. Yoğun bir dönemi geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler ve veliler, ikinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihini sorguluyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İkinci ara tatil ne zaman? 2025 ikinci ara tatil tarihleri - 1

Öğrenciler ve veliler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, ikinci ara tatil bahar aylarında gerçekleşecek. Okullarda kısa bir mola fırsatı sunan bu tatil, öğrencilerin dinlenmesine ve yeni döneme enerjik bir şekilde başlamasına olanak tanıyacak.

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci ara tatil ne zaman? 2025 ikinci ara tatil tarihleri - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak. Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatil ardından eğiitimlerine 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

İkinci ara tatil ne zaman? 2025 ikinci ara tatil tarihleri - 3

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

İkinci ara tatil ne zaman? 2025 ikinci ara tatil tarihleri - 4

ARA TATİL ÖNERİLERİ

İkinci ara tatil yaklaşırken, öğrenciler ve veliler tatili en verimli şekilde değerlendirmek için planlar yapmaya başladı. Kısa ama dinlendirici bu mola süresince, çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmeye devam etmesi için çeşitli aktiviteler yapılabilir. İşte ara tatilde keyifli vakit geçirmek için bazı öneriler:

1. Doğa ile İç İçe Bir Tatil

Ailece doğa yürüyüşleri yaparak temiz hava alabilirsiniz.

Kamp yaparak hem macera dolu bir deneyim yaşayabilir hem de doğayla baş başa kalabilirsiniz.

Botanik bahçelerini veya milli parkları ziyaret edebilirsiniz.

2. Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler

Müze ve sergi gezileri düzenleyerek yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

Tiyatro veya sinema etkinliklerine katılarak sanata vakit ayırabilirsiniz.

Kendi sanat projelerinizi oluşturabilir, resim yapabilir ya da el işi çalışmalarına yönelebilirsiniz.

3. Kitap ve Hikâye Zamanı

Çocuğunuzun yaşına uygun kitaplar seçerek okumayı teşvik edebilirsiniz.

Birlikte okunan kitaplar üzerine sohbet edebilir, hayal gücünü geliştiren hikâyeler oluşturabilirsiniz.


İkinci ara tatil ne zaman? 2025 ikinci ara tatil tarihleri - 5

4. Ailece Oyun ve Eğlence

Evde veya açık havada eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz.

Eğitici ve zekâ geliştirici kutu oyunlarıyla tatili keyifli hale getirebilirsiniz.

5. Yeni Beceriler Keşfetmek

Basit yemek tarifleri deneyerek mutfakta eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Çocukların ilgisini çeken hobi kurslarına katılmalarını sağlayabilirsiniz.

Yabancı dil pratiği yaparak öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilirsiniz.

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