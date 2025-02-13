İkinci ara tatil ne zaman? 2025 ikinci ara tatil tarihleri
Yılın ikinci ara tatil tarihleri için araştırmalar başladı. Yoğun bir dönemi geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler ve veliler, ikinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihini sorguluyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Öğrenciler ve veliler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, ikinci ara tatil bahar aylarında gerçekleşecek. Okullarda kısa bir mola fırsatı sunan bu tatil, öğrencilerin dinlenmesine ve yeni döneme enerjik bir şekilde başlamasına olanak tanıyacak.