İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025 MEB nisan ara tatili takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre yılın 2. ara tatili için tarih belli oldu.



Buna göre; İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.



Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.