İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025 MEB nisan ara tatili takvimi
İkinci ara tatil yani nisan ara tatili takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimine çevrildi. Bu yılın ikinci ara tatili için gün saymaya başlayan öğrenciler, yoğun ders temposundan uzaklaşacak ve 1 haftalık derslere ara verecek. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için geri sayım başladı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göz atmaya başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte nisan ara tatili takvimi.