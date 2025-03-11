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İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025 MEB nisan ara tatili takvimi

İkinci ara tatil yani nisan ara tatili takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimine çevrildi. Bu yılın ikinci ara tatili için gün saymaya başlayan öğrenciler, yoğun ders temposundan uzaklaşacak ve 1 haftalık derslere ara verecek. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025 MEB nisan ara tatili takvimi - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için geri sayım başladı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göz atmaya başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte nisan ara tatili takvimi.

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025 MEB nisan ara tatili takvimi - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre yılın 2. ara tatili için tarih belli oldu.

Buna göre; İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2025 MEB nisan ara tatili takvimi - 3

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

20 Ocak 2025 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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