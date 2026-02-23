İkinci ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? 2025-2026 MEB 2. ara tatil takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat'ta başladı ve öğrenciler için "ikinci ara tatil ne zaman?" sorusu şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşti. Şubat ayının son haftasına girerken, hem veliler hem de öğrenciler bu yıl mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatil için tarih araştırmalarına başladı. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi?