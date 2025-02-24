İkinci ara tatil ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2024-2025 MEB 2. ara tatil takvimi)

2025 yılının 2. ara tatili için geri sayıma başlayan milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimini araştırmaya başladı. Sene başı MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, okullarda eğitim öğretim ve tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, 2025-2025 ikinci ara tatil dönemi ne zaman, hangi ayda başlayacak?