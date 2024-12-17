İkinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri
Yılın ilk ara tatilini kasım ayında geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatil araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi ile, ikinci ara tatil tarihi duyuruldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler kasım ve nisan aylarında ara tatil yapacak. Kasım ayındaki ilk tatilin ardından gözler, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 ara takvimi sonrasında tarih belli oldu.