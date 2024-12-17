İkinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler kasım ve nisan aylarında ara tatil yapacak. Kasım ayındaki ilk tatilin ardından gözler, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 ara takvimi sonrasında tarih belli oldu.