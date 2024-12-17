İkinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri

Yılın ilk ara tatilini kasım ayında geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatil araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi ile, ikinci ara tatil tarihi duyuruldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri...

İkinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri - 1

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler kasım ve nisan aylarında ara tatil yapacak. Kasım ayındaki ilk tatilin ardından gözler, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 ara takvimi sonrasında tarih belli oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri - 2

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri - 3

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre 2. ara tatil tarihleri - 4

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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