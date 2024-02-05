İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil tarihleri MEB takvimiyle duyuruldu

Yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, ders başı yaptı. Yarı yıl tatili ardından öğrenci ve velilerin gündeminde ara tatil tarihleri var. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? İşte nisan ara tatil tarihleri....

İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil tarihleri MEB takvimiyle duyuruldu - 1

Yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili 5 Şubat 2024 tarihinde çaldı. Okullarda ikinci dönemin başlaması ardından ara tatil tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimiyle yıl içerisindeki tüm tatillerin tarihlerini paylaşmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil tarihleri MEB takvimiyle duyuruldu - 2

YILIN İKİNCİ ARA TATİLİ NİSAN AYINDA

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak.

İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil tarihleri MEB takvimiyle duyuruldu - 3

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil tarihleri MEB takvimiyle duyuruldu - 4

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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