İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatil tarihleri MEB takvimiyle duyuruldu
Yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, ders başı yaptı. Yarı yıl tatili ardından öğrenci ve velilerin gündeminde ara tatil tarihleri var. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? İşte nisan ara tatil tarihleri....
Yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili 5 Şubat 2024 tarihinde çaldı. Okullarda ikinci dönemin başlaması ardından ara tatil tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimiyle yıl içerisindeki tüm tatillerin tarihlerini paylaşmıştı.