İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 MEB 2. ara tatil takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem sürmeye devam ederken gözler ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Sömestr tatilinin ardından ders başı yapan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için şimdi en büyük merak konusu ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı oldu. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen veliler ve öğrenciler için mart ara tatili tarihi belli oldu. İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?