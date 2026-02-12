İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 MEB 2. ara tatil takvimi
12.02.2026 09:27
NTV - Haber Merkezi
2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem sürmeye devam ederken gözler ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Sömestr tatilinin ardından ders başı yapan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için şimdi en büyük merak konusu ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı oldu. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen veliler ve öğrenciler için mart ara tatili tarihi belli oldu. İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merakla sorgulanıyor. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak ve dinlenmek için en güzel fırsat olan ara tatillerin ikincisi için geri sayım başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.