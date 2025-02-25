İkinci ara tatil takvimi MEB 2024-2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım
İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. ara tatiline kısa bir zaman kala merak ediliyor. Okullarda eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda yeniden ders başı yaptı. Yoğun ders ve sınav temposuna kısa bir süreliğine ara vermek isteyen öğrenciler, gözlerini 2. ara tatilin başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025-2025 okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak?
2025 yılının 2. ara tatili için geri sayıma başlayan milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimini araştırmaya başladı. Sene başı MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, okullarda eğitim öğretim ve tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, 2025-2025 ikinci ara tatil dönemi ne zaman, hangi ayda başlayacak?