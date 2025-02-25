İkinci ara tatil takvimi MEB 2024-2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım

İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. ara tatiline kısa bir zaman kala merak ediliyor. Okullarda eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda yeniden ders başı yaptı. Yoğun ders ve sınav temposuna kısa bir süreliğine ara vermek isteyen öğrenciler, gözlerini 2. ara tatilin başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025-2025 okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatil takvimi MEB 2024-2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım - 1

2025 yılının 2. ara tatili için geri sayıma başlayan milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimini araştırmaya başladı. Sene başı MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, okullarda eğitim öğretim ve tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, 2025-2025 ikinci ara tatil dönemi ne zaman, hangi ayda başlayacak?

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İkinci ara tatil takvimi MEB 2024-2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

İkinci ara tatil takvimi MEB 2024-2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım - 3

ÖĞRENCİLER 9 GÜN TATİL YAPACAK

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

İkinci ara tatil takvimi MEB 2024-2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili için geri sayım - 4

OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

20 Ocak 2025 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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