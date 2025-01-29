İkinci ara tatil tarihi 2025: Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimi, ikinci ara tatil tarihini merak eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. ikinci ara tatil ile birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, yılın son ara tatilini yapacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?