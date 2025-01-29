İkinci ara tatil tarihi 2025: Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatil tarihi, sömestr tatilinin keyfini süren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 20 Ocak tarihinde sömestr tatiline çıkan milyonlarca öğrenci, gözlerini ikinci ara tatil tarihlerine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil tarihi 2025: Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlayacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimi, ikinci ara tatil tarihini merak eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. ikinci ara tatil ile birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, yılın son ara tatilini yapacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?

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İkinci ara tatil tarihi 2025: Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlayacak? - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

İkinci ara tatil tarihi 2025: Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlayacak? - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

20 Ocak 2025 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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