İkinci ara tatil tarihi 2025: Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
İkinci ara tatil tarihi, sömestr tatilinin keyfini süren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 20 Ocak tarihinde sömestr tatiline çıkan milyonlarca öğrenci, gözlerini ikinci ara tatil tarihlerine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimi, ikinci ara tatil tarihini merak eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. ikinci ara tatil ile birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, yılın son ara tatilini yapacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?