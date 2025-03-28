İkinci ara tatil uzatıldı mı, 9 gün mü? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ikinci ara tatil tarihleri belli olmuştu. Ramazan Bayramı ve ara tatil tarihlerinin benzer günlere denk gelmesi sebebiyle gözler tatil takvimine çevrildi. 2,3 ve 4 Nisan tarihlerinde memurlar idari izinli sayılacak. Ara tatil sebebiyle İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetlerine kısa da olsa ara verilecek. Tatil planı yapacaklar ise okulların kapalı olduğu günlere göre hareket edecek. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, MEB ara tatil takvimi…
Bayram tatili kararının ardından gözler MEB'in çalışma takvimine çevrildi. Okullarda ara tatil için geri sayım başlarken MEB’in çalışma takvimi gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için birinci dönem 9 Eylül’de çalan ders ziliyle başladı. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılrken ardından 15 günlük yarıyıl tatili tamamlandı. İkinci ara tatil ise Mart ayının sonunda başlıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise ara tatil tarihlerine odaklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetleri, ikinci ara tatille molaya gidecek. Ardından ise okullarda bu eğitim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Peki Ara tatil 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, detaylı çalışma takvimi…