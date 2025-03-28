İkinci ara tatil uzatıldı mı, 9 gün mü? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Bayram tatili kararının ardından gözler MEB'in çalışma takvimine çevrildi. Okullarda ara tatil için geri sayım başlarken MEB’in çalışma takvimi gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için birinci dönem 9 Eylül’de çalan ders ziliyle başladı. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılrken ardından 15 günlük yarıyıl tatili tamamlandı. İkinci ara tatil ise Mart ayının sonunda başlıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise ara tatil tarihlerine odaklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetleri, ikinci ara tatille molaya gidecek. Ardından ise okullarda bu eğitim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Peki Ara tatil 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, detaylı çalışma takvimi…