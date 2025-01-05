İkinci dönem ara tatili ne zaman? MEB nisan ara tatil tarihlerini paylaştı
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tatil takvimi ile birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Yılın ikinci ara tatili nisan ayında gerçekleşecek. Mart ayında başlayacak tatilin ayrıntılarını merak eden öğrenciler ve veliler, MEB takvimini inceliyor. Peki, ikinci dönem ara tatili ne zaman?
Okullarda ikinci ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Nisan ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor.