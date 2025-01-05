İkinci dönem ara tatili ne zaman? MEB nisan ara tatil tarihlerini paylaştı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tatil takvimi ile birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Yılın ikinci ara tatili nisan ayında gerçekleşecek. Mart ayında başlayacak tatilin ayrıntılarını merak eden öğrenciler ve veliler, MEB takvimini inceliyor. Peki, ikinci dönem ara tatili ne zaman?

İkinci dönem ara tatili ne zaman? MEB nisan ara tatil tarihlerini paylaştı - 1

Okullarda ikinci ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Nisan ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor.

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci dönem ara tatili ne zaman? MEB nisan ara tatil tarihlerini paylaştı - 2

iKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.


İkinci dönem ara tatili ne zaman? MEB nisan ara tatil tarihlerini paylaştı - 3

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönem ara tatili ne zaman? MEB nisan ara tatil tarihlerini paylaştı - 4

Bu tatil dönemlerinde öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve eğitim-öğretim yılı planlaması doğrultusunda eğitimlerine devam edecekler.

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