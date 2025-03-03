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İkinci dönem ara tatil tarihleri 2025 | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü

Nisan tatili için nefesler tutuldu! Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda ikinci ara tatil mart ayı sonunda başlıyor. Öğrenciler, birinci döneme 9 Eylül günü başlamış ve 17 Ocak'ta noktalamıştı. Ardından 20 - 31 Ocak tarihleri arasında sömestr tatili gerçekleşti. Öğrenciler 2024-2025 yılı ikinci ara tatil tarihlerini beklemeye koyuldu. MEB takvimi nisan tatili tarihleri...

İkinci dönem ara tatil tarihleri 2025 | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü - 1

Öğrenciler heyecanla nisan tatilini bekliyor! Yoğun temponun ardından öğrenciler bir hafta tatil yapıyor olacaklar. Okullarda birinci dönem ara tatili 11- 15 Kasım tarihlerindeydi. İkinci dönem dersleri ise 3 Şubat günü başladı. İşte, okulların kapanacağı tarih...

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci dönem ara tatil tarihleri 2025 | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü - 2

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 yılında ilk ara tatil 31 Ocak 2025 Cuma günü sonlandı ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yaşamış olacak.

İkinci dönem ara tatil tarihleri 2025 | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü - 3

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karne alması ile son bulacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı eylül ayında başlayacak.

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