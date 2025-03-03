İkinci dönem ara tatil tarihleri 2025 | Nisan ara tatili ne zaman? MEB okulların kapanış günü
Nisan tatili için nefesler tutuldu! Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda ikinci ara tatil mart ayı sonunda başlıyor. Öğrenciler, birinci döneme 9 Eylül günü başlamış ve 17 Ocak'ta noktalamıştı. Ardından 20 - 31 Ocak tarihleri arasında sömestr tatili gerçekleşti. Öğrenciler 2024-2025 yılı ikinci ara tatil tarihlerini beklemeye koyuldu. MEB takvimi nisan tatili tarihleri...
Öğrenciler heyecanla nisan tatilini bekliyor! Yoğun temponun ardından öğrenciler bir hafta tatil yapıyor olacaklar. Okullarda birinci dönem ara tatili 11- 15 Kasım tarihlerindeydi. İkinci dönem dersleri ise 3 Şubat günü başladı. İşte, okulların kapanacağı tarih...