İkinci dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ikinci dönem ikinci ortak sınavları mayıs ayında organize edilmeye başlanacak. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor. Yazılı sınavlarda öğrencinin okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülüyor. Peki, MEB ikinci dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uygulanacak 2. dönem ortak sınav tarihleri ilan edildi. MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları mayıs ayının son haftasında başlayacak. İşte, MEB ikinci dönem ikinci ortak yazılıları hakkına bilgiler...