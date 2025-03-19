İkinci (nisan) ara tatili başlangıç tarihi 2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı?

2024-2025 nisan ara tatili tarihi, 9 günlük ara tatilin keyfini sürmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2025 nisan ara tatiliyle birlikte ders çalışmayı bırakıp bir süre dinlenmek isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimini odaklandı. Peki, ikinci (nisan) ara tatili, ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı?