imsakiye

İkinci (nisan) ara tatili başlangıç tarihi 2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı?

İkinci ara tatil yani nisan ara tatili başlangıç tarihi, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 nisan ara tatili takvimine odaklandı. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı? İşte 2025 2. ara tatil takvimi.

İkinci (nisan) ara tatili başlangıç tarihi 2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı? - 1

2024-2025 nisan ara tatili tarihi, 9 günlük ara tatilin keyfini sürmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2025 nisan ara tatiliyle birlikte ders çalışmayı bırakıp bir süre dinlenmek isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimini odaklandı. Peki, ikinci (nisan) ara tatili, ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı?

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci (nisan) ara tatili başlangıç tarihi 2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı? - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.

İkinci (nisan) ara tatili başlangıç tarihi 2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı? - 3

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

DAHA FAZLA GÖSTER