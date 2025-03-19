İkinci (nisan) ara tatili başlangıç tarihi 2025: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı?
İkinci ara tatil yani nisan ara tatili başlangıç tarihi, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 nisan ara tatili takvimine odaklandı. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı? İşte 2025 2. ara tatil takvimi.
2024-2025 nisan ara tatili tarihi, 9 günlük ara tatilin keyfini sürmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2025 nisan ara tatiliyle birlikte ders çalışmayı bırakıp bir süre dinlenmek isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimini odaklandı. Peki, ikinci (nisan) ara tatili, ne zaman başlıyor, 9 gün tatile kaç gün kaldı?