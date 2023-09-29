İkinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt takvimi
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin "ikinci üniversite" programlarına başvuru ve kayıt işlemleri için tarihler merak konusu oldu. Söz konusu programa kayıt yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş, 2023-2024 eğitim dönemi öncesi araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman bitecek?
AÖF ikinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi kapsamında öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, 2023 AÖF ikinci üniversite başvuru takvimi...