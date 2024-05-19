İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi

İl içi yer değiştirme başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB (Milli Eğitin Bakanlığı) öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi. Yer değiştirme takviminde sonuçların açıklanacağı tarih duyurulmuştu. Peki, il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştı. Duyuruda yer değiştirme başvuru ve atama tarihine yer verilmişti.

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İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi - 2

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atamaları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi - 3

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlendi. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi - 4

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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