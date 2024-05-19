İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi
İl içi yer değiştirme başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB (Milli Eğitin Bakanlığı) öğretmen il içi atama sonuçları için tarih verdi. Yer değiştirme takviminde sonuçların açıklanacağı tarih duyurulmuştu. Peki, il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştı. Duyuruda yer değiştirme başvuru ve atama tarihine yer verilmişti.