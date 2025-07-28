İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyuruluyor: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
2025 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru süreci başladı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan duyurularla birlikte adaylar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler hakkında bilgilendiriliyor. Ücretli öğretmen adayları, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.
2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: İl Milli Eğitim Müdürlükleri, temmuz itibarıyla başlayan e‑Devlet üzerinden online başvuru sürecini duyurdu. Adaylar, görev almak istedikleri il ve ilçenin resmi duyurularını takip ederek başvuru ekranına ulaşabiliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…