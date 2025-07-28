İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyuruluyor: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili olarak bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.