İlk ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB ilkokul, ortaokul ve lise tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 akademik takviminde yıl içindeki tatil tarihleri yer aldı. Ara tatil, sömestr ve yaz tatillerinin yanı sıra eğitim dönemi içindeki resmi tatiller de belli oldu. Yeni eğitim yılı 1 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uygum eğitimi amacıyla açıldı. Ancak tüm sınıflarda dersler 8 Eylül'de başlıyor. Öğrenciler dönemin başından itibaren tatil tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, 2025-2026 okullarda tatil günleri...

Uyum haftasıyla beraber öğretmenlerin mesleki çalışmaları da 1 Eylül Pazartesi günü başladı. 1. dönem ise resmi olarak 8 Eylül'de açılış yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılının takvimini ve tatil tarihlerini takip ediyor.

2025-2026 TATİL TARİHLERİ

Bu eğitim yılında 1. dönem 8 Eylül Pazartesi başlıyor. İlkokul 1 ve okul öncesi uygum eğitimleri ise 1 Eylül'de başlamıştı.

Birinci dönem içindeki ara tatil 10 - 14 Kasım arasında yaşanacak. Dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü noktalanacak.

Yarıyıl tatili ya da 15 tatil de 19 Ocak - 30 Ocak 2026 tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem okullarda 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açılışını yapacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16 - 20 Mart 2026 tarihlerinde olacak. Dönem 26 Haziran günü son bulacak.

Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı da yine eylül ayında başlayacak.

Eğitim yılı içindeki diğer tatil günleri:

2026 Ramazan Bayramı Tatili:

19 Mart 2026 Perşembe arife (ara tatil)
20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ara tatil)
21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili:

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (tatil)
28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (tatil)
29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (tatil)
30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

