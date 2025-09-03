İlk ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB ilkokul, ortaokul ve lise tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 akademik takviminde yıl içindeki tatil tarihleri yer aldı. Ara tatil, sömestr ve yaz tatillerinin yanı sıra eğitim dönemi içindeki resmi tatiller de belli oldu. Yeni eğitim yılı 1 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uygum eğitimi amacıyla açıldı. Ancak tüm sınıflarda dersler 8 Eylül'de başlıyor. Öğrenciler dönemin başından itibaren tatil tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, 2025-2026 okullarda tatil günleri...
Uyum haftasıyla beraber öğretmenlerin mesleki çalışmaları da 1 Eylül Pazartesi günü başladı. 1. dönem ise resmi olarak 8 Eylül'de açılış yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılının takvimini ve tatil tarihlerini takip ediyor.