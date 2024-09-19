İlk ara tatil ne zaman? Okullarda 2024-2025 ara tatil takvimi belli oldu

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.