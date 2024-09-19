İlk ara tatil ne zaman? Okullarda 2024-2025 ara tatil takvimi belli oldu
İlk ara tatilin başlayacağı tarih, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Yoğun ders ve sınav temposu içinde olan öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı yakalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 ara tatil takvimi belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman?
2024-2025 ara tatil tarihi, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler kısa bir kış tatiline çıkabilecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?