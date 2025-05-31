İlk bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak? İOKBS burs ödeme tarihi 2025

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2025 bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs tarihinde ilan edildi. Sonuçların açıklanması ardından öğrenciler ve velilerin gündeminde ise burs ödeme tarihleri var. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılacak olan öğrencilerin tamamına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs imkânı sağlanacak.