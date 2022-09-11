İlk ders zili yarın çalıyor

Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi.



Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.



Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.