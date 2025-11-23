İlk görev yerinde, tek öğrencisi Doruk'u geleceğe hazırlıyor

Doğan, bu yıl 2. sınıf öğrenimi gören Sunay'a tüm müfredatı göstererek eksiksiz şekilde geleceğe hazırlıyor.

Akmazdam İlkokulu Müdürü Muhammed İsmail Doğan, AA muhabirine, bu okulun ilk görev yeri olduğunu söyledi.

Okula ilk atandığı süreci anlatan Doğan, "Atandıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü aradığımda okulda bir öğrenci olduğunu söylediler. Burada göreve başladım bir öğrencim de olsa mutluyum." dedi.

Doğan, bir öğrenci de olsa aynı disiplinle eğitim verme çabasında olduğunu, her çocuğun kazanılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"- Her çocuk bizim için değerlidir, bunu unutmamamız gerekiyor. Bu bilinçle öğretmemiz, emeği vermemiz gerekiyor. Öğrencimle bazen arkadaş, bazen sırdaş bazen de dost oluyoruz.

- Top oynuyoruz, teneffüslerimizi beraber geçiriyoruz. Doruk'la günde 6 saati beraber geçiriyoruz onun hakkına girmeden güzel bir eğitim vermeye çalışıyorum, iyi bir gelecek sunmak umuduyla eğitim vermeye devam ediyorum."