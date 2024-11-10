İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı tarihini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. Takvimde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihine yer verildi. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.