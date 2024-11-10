İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı tarihini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. Takvimde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihine yer verildi. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı tarihini duyurdu - 1

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı tarihini duyurdu - 2

MEB SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı2025 yılı sınav uygulama takvimini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. MEB sınav uygulama takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) nisan ayında gerçekleştirilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı tarihini duyurdu - 3

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı tarihini duyurdu - 4

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemleri MEB veya e-Okul internet adreslerinden yapılmaktadır. Sınav başvuruları bursluluk sınavı için hazırlanan kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Öğrenciler öğrenim gördüğü okullara Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler içerisinde istenen belgelerle birlikte başvurularını yapmaktadır.

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