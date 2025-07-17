İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri 2025: İlkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul ve ortaokul kayıt süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtlarının adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.



Velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan, çocukların kayıt işlemleri e-Okul sistemi üzerinden tamamlanıyor.,



Veliler, çocuklarının hangi okula kayıt olduğunu öğrenmek için e-Devlet sistemi üzerinden sunulan sorgulama hizmetinden yararlanabiliyor.