İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri 2025: İlkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?

İlkokula başlayacak öğrenciler ve velileri, ilkokul kayıt tarihlerini merak ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilkokul 1. sınıf kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adrese dayalı sistemle otomatik olarak tamamlanacak. Çocuğunuzun hangi okula yerleştiğini öğrenmek için e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapılabilecek. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?

İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri 2025: İlkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek? - 1

İlkokul kayıt tarihlerinin ne zaman olduğu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Milyonlarca veli, çocuklarının adrese dayalı olarak hangi okullara kayıt olacağını araştırıyor. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?

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İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri 2025: İlkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek? - 2

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul ve ortaokul kayıt süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtlarının adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan, çocukların kayıt işlemleri e-Okul sistemi üzerinden tamamlanıyor.,

Veliler, çocuklarının hangi okula kayıt olduğunu öğrenmek için e-Devlet sistemi üzerinden sunulan sorgulama hizmetinden yararlanabiliyor.

İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri 2025: İlkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek? - 3

İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim yılına hazırlık yapan aileler için kritik bilgiler netleşti. MEB takvimine göre:

1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Yeni eğitim-öğretim yılı ise tüm kademeler için 8 Eylül 2025’te resmen açılacak.

İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri 2025: İlkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek? - 4

ADRESE DAYALI OKUL KAYITLARI NASIL SORGULANIR?

Çocuğunun hangi okula başlayacağını öğrenmek isteyen veliler, e-Devlet Kapısı üzerinden “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama” ekranına giriş yaparak bilgileri anında görüntüleyebilir.

KAYITLI OKULUNUZU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Tüm kayıt işlemleri, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) verileri esas alınarak gerçekleştirilmekte. Bu nedenle velilerin herhangi bir okul ya da müdürlükle doğrudan iletişime geçmesine gerek yok. Otomatik yerleştirme sayesinde işlemler hızlı ve sorunsuz biçimde tamamlanıyor.

İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri 2025: İlkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek? - 5

SINIF VE ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin sınıf ve öğretmen atamaları, ortaokula geçiş yapan 5. sınıf öğrencilerinin şube yerleştirmeleri ise Ağustos ayının ortalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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