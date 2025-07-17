İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri 2025: İlkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?
İlkokula başlayacak öğrenciler ve velileri, ilkokul kayıt tarihlerini merak ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilkokul 1. sınıf kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adrese dayalı sistemle otomatik olarak tamamlanacak. Çocuğunuzun hangi okula yerleştiğini öğrenmek için e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapılabilecek. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?
İlkokul kayıt tarihlerinin ne zaman olduğu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Milyonlarca veli, çocuklarının adrese dayalı olarak hangi okullara kayıt olacağını araştırıyor. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?