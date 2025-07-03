İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? (İlkokul 1 ve 5. sınıf kayıt dönemi)

KAYIT ZAMANI VE YAŞI

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için, okulumuzun birinci sınıflarına öğrenci kayıtları; çocuklarımızın MERNİS bilgileri esas alınarak, herhangi bir başvuru olmaksızın, Bakanlığımız tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.



MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. (Değişik cümle:RG-17/1/2025-32785) İhtiyaç duyulması halinde kayıt işlemleri sırasında veliden su,elektrik veya doğalgaz kullanımına ait fatura istenebilir.



(2) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, (Mülga ibare:RG-17/1/2025- 32785) Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-Okul sistemi üzerinden yapar.





