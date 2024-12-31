İlkokulda karne dönemi bitiyor: Milli Eğitim Bakanlığı uygulamanın başlangıç tarihini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu uygulamasına geçilecek.

Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.