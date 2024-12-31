İlkokulda karne dönemi bitiyor: Milli Eğitim Bakanlığı uygulamanın başlangıç tarihini açıkladı
Eğitimde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda artık karne yerine gelişim raporu verileceğini açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihi de belli oldu. İlk gelişim raporu 17 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Gelişim raporu ilk kez 1. sınıf öğrencileri için hazırlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini bildirdi.