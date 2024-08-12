İlkokullar ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. MEB geçtiğimiz yıllarda uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için daha erken düzenlenecek. Peki, 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Eylül ayına kısa bir zaman kala okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "uyum haftası" kapsamında okullara erkenden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte, 2024-2025 okulların açılış tarihi...