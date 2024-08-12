İlkokullar ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı eğitim öğretim yılı takvimi ile uyum haftası tarihi netlik kazandı.



2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.