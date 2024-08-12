İlkokullar ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. MEB geçtiğimiz yıllarda uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için daha erken düzenlenecek. Peki, 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

İlkokullar ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? - 1

Eylül ayına kısa bir zaman kala okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "uyum haftası" kapsamında okullara erkenden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte, 2024-2025 okulların açılış tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

İlkokullar ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? - 2

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı eğitim öğretim yılı takvimi ile uyum haftası tarihi netlik kazandı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.

İlkokullar ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? - 3

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İlkokullar ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? - 4

ARA TATİL VE SÖMESTR TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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