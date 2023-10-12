İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak? Türkçe ve yabancı dil dersleri için puanlama sistemi değişti (MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi’ni yayımladı)

YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ortak yazılı sınavlarda soruların nasıl olacağı, sınavların nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği yönergede açıklandı.

Buna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Sonuçlar, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul’daki öğretmen not çizelgesi bölümüne girilecek.

Sınavların şube ve sınıf bazında analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği görülen öğrenciler için, eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri tarafından iyileştirici önlemler alınacak. Bu kapsamdaki uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenecek.

Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacak.