İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak? Türkçe ve yabancı dil dersleri için puanlama sistemi değişti (MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi’ni yayımladı)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili ayrıntıları açıkladı. Yayımlanan Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi’ne göre; ortak yazılı sınavlara giremeyen öğrencilerin, mazeret sınavı için velileri tarafından okula yazılı bildirimde bulunulması gerekecek. Bu yıldan itibaren 4 dil becerisinin ölçüleceği Türkçe ve yabancı dil derslerinin puanları, yazılı sınavın yüzde 50’si, dinleme sınavının yüzde 25’i ve konuşma sınavının yüzde 25’i alınarak hesaplanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi’ni yayımladı.Yayımlanan yeni yönergeyle birlikte, konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacak ortak yazılı sınavlar kapsamında milli eğitim müdürlüklerinin sorumlulukları belirlendi.