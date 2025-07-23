İller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman? MEB il dışı atama sonuçları için tarih verdi
2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Takvimle birlikte öğretmenlerin il dışı mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Kılavuza göre öğretmen il dışı atama başvuruları 29 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Kılavuzla birlikte sürece ilişkin önemli tarihlere yer verildi.