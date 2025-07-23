İller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman? MEB il dışı atama sonuçları için tarih verdi

2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Takvimle birlikte öğretmenlerin il dışı mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Kılavuza göre öğretmen il dışı atama başvuruları 29 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman?

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman? MEB il dışı atama sonuçları için tarih verdi - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Kılavuzla birlikte sürece ilişkin önemli tarihlere yer verildi.


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İller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman? MEB il dışı atama sonuçları için tarih verdi - 2

İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenler, birinci aşamada 18 Temmuz-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvuruları onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 31 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman? MEB il dışı atama sonuçları için tarih verdi - 3

KURA İLE BELİRLENECEK

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman? MEB il dışı atama sonuçları için tarih verdi - 4

İL DIŞI ATAMALAR NE ZAMAN?

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme atamaları, 6 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 7 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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