İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama takviminin ayrıntıları

İller arası yer değişikliği başvuruları devam ederken atama sonuçlarının ilan edileceği tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, il dışı atama takvimini paylaşmıştı. Peki, iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte iller arası yer değişikliği başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama takviminin ayrıntıları - 1

28 Temmuz'da başlayan iller arası yer değişikliği başvuruları için verilen süre 2 Ağustos'ta sona erecek. Başvuruların değerlendirilmesi ardından atamalar gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama takviminin ayrıntıları - 2

İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimini geçtiğimiz günler resmi internet adresi üzerinden ilan etmişti.

İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama takviminin ayrıntıları - 3

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. İlişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos itibariyle başlayacak.

İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama takviminin ayrıntıları - 4

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate
alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde
sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana
öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla
belirlenecektir

İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama takviminin ayrıntıları - 5

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.

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