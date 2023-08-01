İller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama takviminin ayrıntıları
İller arası yer değişikliği başvuruları devam ederken atama sonuçlarının ilan edileceği tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, il dışı atama takvimini paylaşmıştı. Peki, iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte iller arası yer değişikliği başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
28 Temmuz'da başlayan iller arası yer değişikliği başvuruları için verilen süre 2 Ağustos'ta sona erecek. Başvuruların değerlendirilmesi ardından atamalar gerçekleştirilecek.