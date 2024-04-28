İntegral dersi kalktı mı? Yeni müfredatın ayrıntıları paylaşışdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan okullarda yeni müfredat sisteminin ardından birçok öğrenci hangi sınıfları kapsadığını araştırmaya başladı. Yeni müfredatla birlikte derslerde sadeleşmeye gidecek, fakat ders saatleri kısalmayacak. 12. sınıf matematik derslerinde işlenen integral konusunun da kaldırılıp kaldırılmadığı merak araştırılıyor. Peki, yeni müfredat nasıl olacak? İntegral dersi kaldırıldı mı?

İntegral dersi kalktı mı? Yeni müfredatın ayrıntıları paylaşışdı - 1

Yeni müfredatın hangi sınıfları kapsayacağı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat taslağının yayımlanmasının ardından öğrenciler, "Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

HABERİN VİDEOSUNA GİT

EĞİTİM HABERLERİ

İntegral dersi kalktı mı? Yeni müfredatın ayrıntıları paylaşışdı - 2

YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

İntegral dersi kalktı mı? Yeni müfredatın ayrıntıları paylaşışdı - 3

12. SINIF İNTEGRAL DERSİ KALKTI MI?

İntegral kavramının programlardaki yeri süregelen revizyon çalışmaları ile önemli oranda daraltılmıştı ve mevcut haliyle anlamlı bir öğrenme gerçekleşmediği ve diğer ortaöğretim derslerinde de integral kavramının kullanılmadığı görüldü.

Yeni Ortaöğretim Matematik Programında nicelikler arası değişimleri incelemenin temel araçları olarak limit ve türev kavramları ön plana çıkarıldı.

Bu kavramlara beceri odaklı bir yaklaşımla önceki programlardan daha kapsamlı şekilde yer verildi. Lisede, halihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmedi, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeni programda 4 yıl boyunca değişimlerin incelenmesi odaklı bir yaklaşım ortaya konuldu. Bu yaklaşımın üniversitedeki analiz dersleri için sağlam bir temel oluşturacağı ve sonraki eğitim ve kariyer yaşantılarında ihtiyacı olacak öğrencilerin integrali de tam anlamıyla öğrenebilecekleri öngörüldü.

İntegral dersi kalktı mı? Yeni müfredatın ayrıntıları paylaşışdı - 4

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.

Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER