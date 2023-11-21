İOKBS 2024 ne zaman gerçekleştirilecek? Bursluluk sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), önümüzdeki yıl nisan ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak?

İOKBS 2024 ne zaman gerçekleştirilecek? Bursluluk sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı - 1

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu

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İOKBS 2024 ne zaman gerçekleştirilecek? Bursluluk sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı - 2

2024 İOKBS TARİHİ

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS 2024 ne zaman gerçekleştirilecek? Bursluluk sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı - 3

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak.

İOKBS 2024 ne zaman gerçekleştirilecek? Bursluluk sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı - 4

KILAVUZLA AYRINTILAR PAYLAŞILACAK

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.

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