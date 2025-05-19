İOKBS 2025 sonuç tarihi: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), bu yıl da binlerce öğrencinin katılımıyla nisan ayında tamamlandı. Sınava giren öğrenciler ve aileleri için şimdi en kritik süreç başladı: sonuçların açıklanması. Sınavda başarılı olan öğrenciler, her ay düzenli olarak burs almaya hak kazanacak.