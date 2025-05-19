İOKBS 2025 sonuç tarihi: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla tamamlanan bursluluk sınavının sonuç tarihİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS 2025 sonuç tarihi: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), bu yıl da binlerce öğrencinin katılımıyla nisan ayında tamamlandı. Sınava giren öğrenciler ve aileleri için şimdi en kritik süreç başladı: sonuçların açıklanması. Sınavda başarılı olan öğrenciler, her ay düzenli olarak burs almaya hak kazanacak.

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İOKBS 2025 sonuç tarihi: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İOKBS SONUÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Buna göre, Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

İOKBS 2025 sonuç tarihi: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

İOKBS 2025 sonuç tarihi: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

İlköğretim 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflardan başlayarak hazırlık sınıfı ile lise 9, 10 ve 11’inci sınıflara kadar geniş bir kitleyi kapsayan bursluluk sınavı, hem akademik başarıyı hem de ihtiyaç durumunu göz önünde bulundurarak başarılı öğrencilere maddi destek sağlıyor.

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