İOKBS 2026 başvuru tarihleri: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her sene düzenleniyor. Öğrenci ve veliler başvuruları e-okul.meb.gov.tr ya da meb.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor. Sınav yerleri, sınavdan en az bir hafta önce yayımlanıyor. Başarılı ancak maddi olarak desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik hayata geçirilen İOKBS'nin eski adı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'dır. İşte, 2026 İOKBS tarihi...
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS testi, geçtiğimiz dönem 27 Nisan'da düzenlenmişti. Sınava dair başvuru süreci ise şubat ayında başlıyor. İOKBS 'de öğrencilere tüm sınıf seviyelerinde 80 soru soruluyor ve 100 dakika süre veriliyor. Peki, bu sene İOKBS sınavı ne zaman?