İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandı: Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 İOKBS başvuru tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığınca 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. İOKBS başvuru tarihleri ve sürecin ayrıntıları kılavuzda yer aldı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak, İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandı: Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 İOKBS başvuru tarihleri - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihlerinin yer aldığı kılavuz paylaşıldı. Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavına ilişkin usul ve esaslara yer verildi.


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İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandı: Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 İOKBS başvuru tarihleri - 2

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ

Bu yıl 27 Nisan tarihinde, saat10.00'da gerçekleştirilecek sınavın başvuruları, 10 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandı: Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 İOKBS başvuru tarihleri - 3

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinde, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.

İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandı: Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 İOKBS başvuru tarihleri - 4

Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmî internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları" çerçevesinde, 9. sınıf öğrencileri içinse "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.

Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.


İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandı: Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 İOKBS başvuru tarihleri - 5

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025'te http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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