İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandı: Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 İOKBS başvuru tarihleri
Millî Eğitim Bakanlığınca 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. İOKBS başvuru tarihleri ve sürecin ayrıntıları kılavuzda yer aldı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak, İOKBS başvurusu nasıl yapılır?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihlerinin yer aldığı kılavuz paylaşıldı. Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavına ilişkin usul ve esaslara yer verildi.